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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الرئيس الشيشاني يزور المسجد النبوي قبل مغادرته لبلاده والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
زار فخامة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف, صباح اليوم, المسجد النبوي بالمدينة المنورة للصلاة فيه, والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيّه رضوان الله عليهما.
وكان في استقباله عند المسجد النبوي, قائد قوة أمن المسجد العميد مظلي عبدالرحمن المشحن, ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي المكلف الشيخ صالح بن خالد المزيني, وعدد من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.
بعد ذلك غادر فخامة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف المدينة المنورة صباح اليوم متوجهًا إلى بلاده.
وكان في وداع فخامته في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب السهلي و مندوب عن المراسم الملكية وعدد من المسؤولين.
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