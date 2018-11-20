باحثون يطورون طبيبا آليا لتصنيف أنواع الأورام بدقة عالية

باستخدام تكنولوجيا مشابهة للنوع الذي يدعم التعرف على الوجه، نجح باحثون في مركز السرطان الشامل بجامعة نورث كارولينا في تطوير طبيب آلي، لتحليل صور سرطان الثدي ثم تصنيف الأورام بدقة عالية.

وفي دراسة نشرتها دورية NPJ المتخصصة في سرطان الثدي، أفاد الباحثون بأنهم استخدموا شكلاً من أشكال الذكاء الاصطناعي يسمى التعلم الآلي، أو التعلم العميق، لمساعدة الكمبيوتر على التعرف على سمات معينة لأورام سرطان الثدي من الصور.

وقال الدكتور كوتور هيثر، الباحث الرئيسي في الدراسة، إنهم استخدموا مجموعة من 571 صورة لأورام سرطان الثدي لتصميم البرنامج الذي سيساعد الكمبيوتر على تصنيف الأورام وفق مجموعة من العناصر منها حالة مستقبلات هرمون الإستروجين، والنوع الفرعي الداخلي، والنوع الفرعي النسيجي.

وأظهرت مراجعة للنتائج التي أتاحها الكمبيوتر أنه تمكن من التمييز بين الأنواع المختلفة من الأورام بدرجة دقة وصلت إلى 89%، وهي نسبة مرتفعة.

من جانبها، علّقت ميليسا ترستر من جامعة نورث كارولينا، قائلة: "لقد فوجئنا بأن الكمبيوتر تمكن من الحصول على دقة عالية في تقدير مخاطر العلامات البيولوجية من مجرد النظر إلى الصور، إننا ننفق آلاف الدولارات في الفحص بالأدوات التقليدية، وهذه الطريقة الجديدة يمكن أن توفر الوقت والجهد والمال".