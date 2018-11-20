جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثتين لفتاتين بالعبور

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تكثف مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع البحث الجنائي جهودهما لكشف غموض العثور على جثتين لفتاتين مقتولتين بالرصاص بإحدى الأحياء بمدينة العبور جرى نقل الجثتين إلى مستشفى العبور العام وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
تلقى العميد أسامة عبد الفتاح مأمور قسم العبور، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثتين لفتاتين مقتولتين بطلقات نارية في أنحاء جسديهما بأحد الشوراع بمدينة العبور.
جرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن، فانتقل اللواء علاء فاروق مدير المباحث، والعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي وبمناظرة الجثتين تبين أنهما لفتاتين عمرهما يتراوح ما بين 18 و19 عاما وبهما طلقات نارية تصل إلى 10 طلقات وبجوزتهما فوراغ طلقات.
وتبين أن الفتاتين ترتديان ملابسهما كاملة ولم يتم العثور على أي متعلقات شخصية تكشف عن هويتهما كما جرى العثور على كمية من الهيروين بحوزتهما وجرى نقلهما إلى المستشفى.
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