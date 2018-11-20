وزير الحرس الوطني السعودي يعلق على خطاب الملك سلمان أمام "الشورى"

وصرح ابن عياف بأن خطاب الملك "اشتمل على الكثير من المضامين الضافية التي ترسخ النهج القويم الذي قامت عليه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وبالتمسك بالشريعة الإسلامية السمحة منهجاً وعملاً من منطلق الوسطية والتسامح والاعتدال"، حسبما نقلت صحيفة الرياض.

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ووصف وزير الحرس الوطني خطاب الملك بـ"الكلمات الأبوية" التي أشادت بجنود المملكة وبما يقدمونه من تضحيات، وأن التأكيد على اهتمام الملك بهم وتقديم كافة الرعاية لهم ولعائلاتهم "يعد دليلا واضحا على استشعار شجاعتهم وتقدير تضحياتهم َوعزم المملكة في الاستمرار بالتصدي للتطرف والإرهاب ودعم القدرات العسكرية وتوطينها وتطويرها".

وأشار الوزير الأمير إلى أن الملك سلمان يؤكد "وجوب وقوف المملكة مع أشقائها بكل عزم وحزم للتصدي لأي تدخلات قد تؤثر على الأمن والاستقرار لأجل تحقيق السلام وترسيخ المبدأ الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وهو من منطلق تسخير دور المملكة الريادي والمؤثر وما تشكله من ثقل استراتيجي في العالم للدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية".

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد ألقى كلمته، أمس الاثنين، في بدء أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي، وقال في مستهل كلمته: "تمر بلادنا بتطور تنموي شامل وفقا لخطط وبرامج رؤية المملكة 2030 التي تسير بشكل متواز وتحقق أهدافا بمعدلات مرضية".