قبل زيارة طهران.. هانت يحذر من استمرار أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، قبيل زيارة مرتقبة لطهران إنه "يجب علينا أيضا أن نرى نهاية لنشاط إيران المزعزع للاستقرار في بقية المنطقة، إذا ما أردنا معالجة الأسباب الأساسية للتحديات التي تواجهها المنطقة".



وذكر بيان لوزير الخارجية البريطاني الذي سيجتمع مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أنه سيثير قضايا "إيرانيين بريطانيين أبرياء محتجزين في إيران" و"يجب أن يعودوا إلى عائلاتهم في المملكة المتحدة".

وأضاف هانت، في البيان: "سمعت كثيرا من القصص الحزينة عن عائلات أُجبرت على الانفصال الرهيب. لذلك أنا آتٍ إلى إيران برسالة واضحة إلى قادة البلاد: سجن الأبرياء لا يمكن ولا ينبغي أن يُستخدم كوسيلة للضغط الدبلوماسي".

ويعتزم هانت الإعراب عن "قلقه العميق" حيال تقديم إيران صواريخ بالستية وأسلحة إلى مليشيا الحوثي "في انتهاك لقرارات مجلس الأمن" وهو أمر "مزعزع ويتعارض مع الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع" بحسب البيان.

وأشارت الخارجية البريطانية إلى أنّ هذه الزيارة هي الأولى لوزير خارجية غربي إلى إيران منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع مع طهران.

