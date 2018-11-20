الحوثيون يتخذون من مساجد الحديدة اليمنية مصانع للألغام

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جانب من الألغام التي عثر عليها الجيش اليمني
عثرت الفرق الهندسية التابعة للمقاومة اليمنية، الاثنين، على معمل لصناعة الألغام تابع للمليشيات الحوثية الموالية لإيران داخل مسجد في مدينة الحديدة غربي اليمن.
وقالت المقاومة اليمنية إن المعمل تم اكتشافه داخل مسجد قيد الإنشاء خلال عمليات تطهير وتفكيك شبكات الألغام الحوثية من الشوارع والأحياء والمنشآت المحررة داخل مدينة الحديدة.
وأضافت المقاومة اليمنية أن قواتها تمكنت من تطهير مساحات واسعة داخل مدينة الحديدة من الألغام والعبوات الناسفة المموهة في الأحياء السكنية والطرقات، والتي كانت تشكل تهديدا كبيرا لحياة المدنيين الأبرياء.
وأكدت المقاومة أن ألغام الحوثيين لن تثنيها عن تطهير كامل الحديدة وطرد هذه الميليشيات الانقلابية الإجرامية التي ارتكبت أعمالا تخريبية في المنشآت المدنية.
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