جهاز جديد يحدد نسبة السكر في الدم بإشارات ضوئية

ابتكر فريق صيني جهازا جديدا لقياس نسبة السكر في الدم عبر إشارات ضوئية؛ ما سيساعد المرضى على مراقبة نسبة السكر في الدم دون الشعور بوخز الإبر.

وأوضح البروفيسور شيوى كه شين، قائد الفريق، من جامعة "تيانجين"، أن فكرة الجهاز قائمة على أن نسبة السكر في الدم تبلغ قمتها بعد أكل الطعام بنحو ساعة واحدة، وتعود نسبته إلى المستوى الطبيعي بعد ساعتين إلى 3 ساعات، وفي هذه العملية، يؤثر تغير نسبة السكر في الدم على مستوى امتصاص الجلد للضوء وانعكاسه، حيث يمكن أن تعكس تلك الإشارات الضوئية مستوى نسبة السكر في الدم، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.

وأجرى فريق البحث تجارب عديدة لقياس نسبة السكر في الدم بدون ألم على مدار 20 سنة، حيث نجح في توظيف التكنولوجيا الفائقة لالتقاط إشارات طيفية من مواضع متعددة ومعالجة البيانات التفاضلية وغيرها للتغلب على عوامل التداخل من تقلب درجة الحرارة وعرق الجسم، ما رفع دقة نتائج القياس.

ونجح الجهاز الجديد في مراقبة تغير نسبة السكر في الدم على مدار ساعتين و3 ساعات بصورة متتالية بعد تناول الطعام.