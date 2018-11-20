شكرا لقرائتكم «أونروا» خفضت عجز موازنتها إلى 21 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - البحر الميت (الأردن) - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 20 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 19 نوفمبر 2018 / 23:13

أعلنت «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الاونروا) أمس أنها تمكنت من خفض عجز موازنتها لعام 2018 من 446 مليون دولار إلى 21 مليوناً، على رغم وقف مساعدات واشنطن.



وقال مفوض عام «أونروا» بيار كرانبول خلال مؤتمر صحافي في فندق في البحر الميت في الأردن: «بعد كل الجهود وكل التحرك الذي خضناه خلال العام الحالي، (...) تمكنا من خفض العجز من 446 مليون دولار إلى 21 مليوناً».

وأوضح أن المنظمة بذلك تمكنت من تجاوز أزمة التمويل الخانقة التي نجمت عن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف تمويلها. واعتمدت «أونروا» على موازنة قيمتها 1.2 بليون دولار للعام الحالي، لكنها واجهت فجوة قيمتها 446 مليون دولار عندما أعلنت إدارة ترامب أنها ستقطع مساعداتها.

وقال كرانبول: «هذه نتيجة مشجعة»، مؤكداً أنها تحققت بمساعدة الأردن ودول خليجية والإتحاد الأوروبي التي زادت من مساهماتها. وأضاف: «كان هناك تحرك رائع من قبل دول خليجية، خصوصاً السعودية والكويت والإمارات، فساهمت كل منها بـ50 مليون دولار». وأشار كرانبول إلى أن «مع هذه النتيجة المهمة لا يزال هناك 21 مليون دولار نحاول جمعها، ونحاول الحفاظ على هذا المستوى من الدعم لعام 2019».

ويؤكد الفلسطينيون أن حق العودة الذي نص عليه القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ينطبق على كل الفلسطينيين الذين اضطروا للمغادرة اعتبارا من عام 1948. وأعلنت واشنطن الصيف الماضي إلغاء نحو 300 مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين، لا سيما لبرامج في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وكانت واشنطن خفضت أساساً بداية العام الحالي من مساهمتها لـ»الأونروا»، ولم تقدم سوى 60 مليون دولار في مقابل 370 مليوناً عام 2017.