شكرا لقرائتكم 25 قتيلاً في اشتباكات بين فصائل سورية تدعمها أنقرة في عفرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت- أ ف ب | منذ 7 ساعات في 20 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 20 نوفمبر 2018 / 00:23

تشهد مدينة عفرين شمال سورية اقتتالاً داخلياً غير مسبوق بين فصائل سورية موالية لأنقرة، تسبّبت الأحد بمقتل 25 مقاتلاً على الأقلّ وأثارت الذعر بين السكان، وفق ما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" في حصيلة جديدة.



وتسيطر القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها منذ آذار (مارس) على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في محافظة حلب، بعد هجوم واسع شنّته ضد المقاتلين الأكراد وتسبّب بنزوح عشرات الآلاف من السكان.

وأفاد مدير "المرصد" رامي عبدالرحمن "وكالة الصحافة الفرنسية" عن "اشتباكات عنيفة مستمرة تدور في أحياء عدة داخل مدينة عفرين، تخوضها غالبية الفصائل بدعم تركي ضدّ تجمّع شهداء الشرقية تسبّبت بمقتل 25 مقاتلاً من الطرفين".

وكانت حصيلة أولية لـ"المرصد" أفادت بمصرع 11 مقاتلاً.

وينضوي نحو مئتي مقاتل، يتحدّر معظمهم من محافظة دير الزور (شرقاً) في صفوف هذا الفصيل الذي كان في عداد الفصائل المدعومة من أنقرة والتي شاركت في الهجوم على عفرين.

وتأتي المواجهات التي اندلعت السبت وتخلّلها اقتحام مقرّات هذا الفصيل، وفق عبد الرحمن، في إطار "صراع على النفوذ محليّاً وبعد تمرّد هذا الفصيل على قرارات اتخذتها القوات التركية، عدا عن اتهامه بارتكاب انتهاكات في المدينة".

ووفق عبد الرحمن، تهدف الاشتباكات غير المسبوقة في المدينة منذ السيطرة عليها إلى "إلغاء" وجود هذا الفصيل كليّاً. وقال إن دبابات تركية جابت ليلاً شوارع المدينة وسط حال من الذعر في صفوف المدنيين.

وتفرض القوات التركية وفق المرصد حظر تجوّل تامّاً على المدنيين في المدينة منذ ليل السبت.

وأورد "الجيش الوطني" الذي تنضوي ضمنه كل الفصائل السورية المدعومة من أنقرة في شمال سورية في بيان على حسابه على موقع "تويتر" أنّ "الاستنفار الحاصل في صفوف قواتنا هو لملاحقة مجموعات من العصابات الخارجة عن القانون".

وتشهد المنطقة منذ سيطرة الفصائل المدعومة من أنقرة عليها حالة من الفوضى الأمنية. وتحدّث سكّان في مدينة عفرين لـ"فرانس برس" الشهر الماضي عن مضايقات واسعة يعانون منها، تدفعهم إلى ملازمة منازلهم وعدم الخروج إلاّ في حالة الضرورة.

ووثّقت الأمم المتحدة ومنظّمات حقوقيّة، حصول انتهاكات واسعة وعمليات نهب وخطف مقابل فدية، عدا عن منع السكان من التوجّه إلى حقولهم الزراعية وفرض الإتاوات عليهم.

وأجبر الهجوم على منطقة عفرين، وفق الأمم المتحدة، نصف عدد سكانها البالغ 320 ألفاً، على الفرار. ولم يتمكّن العدد الأكبر منهم من العودة إلى منازلهم بعد.