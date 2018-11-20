شكرا لقرائتكم ثلاثة قتلى بهجوم في البنجاب الهندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أمريتسار (الهند) - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 20 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 19 نوفمبر 2018 / 23:31

قُتل 3 أشخاص وجُرح 10 آخرون أمس، بهجوم أثناء احتفال ديني في ولاية البنجاب شمال غربي الهند.



وأوردت وسائل إعلام أن مسلحَين يستقلان دراجة نارية اقتحما مبنى كان يستضيف اجتماعاً لمجموعة «نيرانكاري» الروحية. وأضافت أنهما هدّدا امرأة عند البوابة بمسدس، قبل أن يلقوا قنبلة يدوية على الحضور في منطقة أمريتسار، قبل أيام من مهرجان ضخم ينظمه السيخ.

ويشكّل السيخ غالبية سكان الولاية، ويزدرون أتباع «نيرانكاري»، فيما يعتبرهم بعضهم زنادقة.

وتشهد ولاية البنجاب عنفاً طائفياً منذ فترة طويلة، علماً أنها انقسمت بين الهند وباكستان عندما انفصلا بعد الاستقلال عن الاستعمار البريطاني عام 1947.

وشنّ الجيش الهندي عام 1984 هجوماً على «المعبد الذهبي» في أمريتسار، لطرد مسلحين احتموا داخله وطالبوا بدولة مستقلة للسيخ. وأغضب ذلك السيخ الذين شعروا بإهانة، لتدنيس معبدهم الرئيس في الهند. تلى ذلك في العام ذاته قتل رئيسة الوزراء أنديرا غاندي برصاص حراسها الشخصيين من السيخ، ما أثار عنفاً استهدف السيخ، موقعاً حوالى 3 آلاف قتيل، قضى كثيرون منهم في شوارع نيودلهي.