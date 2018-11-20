شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيشان يغادر المدينة المنورة بعد زيارة المسجد النبوى متوجها لبلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الرئيس الشيشانى رمضان قديروف، المدينة المنورة صباح اليوم متوجها إلى بلاده، بعد زيارته للمسجد النبوى والصلاة فيه.



رمضان قديروف يغادر المملكة

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن قديروف كان فى وداعه بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنورة، وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب السهلى ومندوب عن المراسم الملكية وعدد من المسؤولين.



قديروف فى المسجد النبوى



قديروف يصافح الأمير محمد بن عبد العزيز