نحتفل بمولد سيد البشر طاعة وعبادة وقربة لله تعالي

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365

يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها -الا من شذ وأبي والشاذ لا اعتبار له – بمولد النور والهدي سيد الوري ابي القاسم المصطفي عليه وعلي اله وأخوانه من الأنبياء والمرسلين والصالحين من صحابته الكرام عليهم جميعا آلاف التحية والثناء ونفعنا الله تعالي بحبهم واقتفاء أثرهم والسير علي نهجهم.

باحتفال المحبين بمولده الشريف فإنهم يحتفلون بالقيم التي أرساها والتعاليم التي جاء بها ودعا إليها ، وباحتفالهم بمولده المبارك إنما يحتفون بشمائله الكريمة وأخلاقه السمحة وسيرته العطرة ويتنسمون ذكراه الميمونة وهم بكل هذا إنما يتقربون إلي الله تعالي بحب حبيبه ويسعون لرضا المولي عز وجل وهم يتعبدون باعظامهم لذكري امام المرسلين وسيد الخلائق أجمعين ولايرون ضيرا أن يعبر كل شخص عن حبه لسيد المرسلين بما يروق له مادام فعله غير ممنوع في نفسه أو تترتب عليه آثار سالبة تعود علي الآخرين بما يضرهم لذا لم يلتفتوا علي كرور السنيين وتعاقب الدهور لنعيق المنكرين واعتراض المعترضين الرافعين صوتهم مع كل ذكري لمولده الشريف أن مايجري بدعة وفعل محرم إذ لم يفعله النبي ولا أصحابه ولا التابعين لهم وهذه مغالطة كبري يقع فيها المنكرون بشكل عام إذ أن الدين بشموليته ومرونته لم يحدد لنا شكلا معينا وطريقة محددة لمثل هذه الاحياءات والاحتفاء بالعظماء وانما حدد لنا العنوان العام واضحا وسماه تعظيم الشعائر ونسبها الي نفسه واعتبر هذا التعظيم من تقوي القلوب وبالتالي فإن أي شخص اتي باي فعل لم يكن محظورا لنفسه أو تترتب عليه آثار سالبة وكانت نيته تعظيم شعيرة الله تعالي بهذا الفعل فإن عمله هذا ليس لن يكون مذموما وبدعة ومعصية فحسب وانما الأمر عكس ذلك تماما إذ سيكون عبادة وطاعة قربة إلي الله تعالي وحبا لنبيه لذا كما أسلفنا فإن جموع المحبين في بلادنا وغيرها من بلاد المسلمين لم يثنهم عن التقرب إلي الله تعالي بحب حبيبه لم يثنهم اي مجهود مهما كان كبيرا ولا اخافهم اي تحرش واعتداء من أي جهة صدر.

في يوم مولده الشريف واحتفالا مع جمهور المسلمين بهذه المناسبة الكريمة والذكري العطرة الميمونة فإن موقع الخليج 365 بكل منسوبيه والمرتبطين به يهنئون الجميع بهذا العيد العظيم ويسألون الله تعالي بحق نبيه الكريم أن يتفضل علي بلادنا بالأمن والأمان وان لا يأتينا العام القادم الا وجمهور المحبين لسيد الكائنات في ازدياد ووعي لما يراد بهم من تيارات التطرف والاقصاء

التهاني نكررها ونبعث بها لكل عاشق لسيدنا المصطفي ولكل المحتفلين بمولده المبارك الميمون وكل عام والامة بالف خير