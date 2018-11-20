غدا.. #تبوك تحتضن جلسة #مجلس_الوزراء برئاسة #خادم_الحرمين

صحيفة الخليج الالكترونية

يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم غد الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، والتي ستعقد في مدينة تبوك التي يبدأ زيارته لها الليلة.

وتبتهج منطقة تبوك، بزيارة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، حيث يدشن خلال الزيارة العديد من المشروعات التنموية.

وتزينت شوارع وميادين منطقة تبوك، ابتهاجًا بالزيارة الكريمة للملك، فيما أطلقت إمارة المنطقة الهوية الرسمية للزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين بعد جولته الخارجية التي شملت حائل والقصيم.

وتتواصل جولة الملك سلمان التاريخية حول عدد من المناطق، حيث بدأها قبل أسبوع بمنطقة القصيم، ثم منطقة حائل، فيما يزور خلال الأسبوع الحالي مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف.