شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مركبات البروبيوتيك تقلل مخاطر الإصابة بهشاشة العظام والان مع التفاصيل

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن أن مركبات "البروبيوتيك" يمكنها أن تقلل من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام.

وتُعتبر مركبات البروبيوتيك نوعًا من البكتيريا النافعة لصحة الأمعاء، والتي تتواجد في عدد من الأطعمة أبرزها الزبادي.

وأجرى العلماء بجامعة إيموري الأمريكية دراستهم على مجموعة من الفئران الإناث، حيث أعطوها مركبات البروبيوتيك عن طريق الفم، لمدة 4 أسابيع، حسبما ذكر موقع "ميديكال نيوز توداي".

وأوضحوا أن مركبات البروبيوتيك تعزز إفراز نوع من بكتيريا الأمعاء الجيدة التي تنتج بدورها مركبا يدعى butyrate والذي يحفز بدوره الخلايا في نخاع العظام لإنتاج بروتين يدعى Wnt10b، والذي يعد بروتينًا حيويًا لنمو العظام.

ورغم هذه النتائج التي يصفها الباحثون بـ"المذهلة"، لا يزال العلماء في حاجة إلى مزيد من الدراسات لإجراء هذه التجارب على الإنسان لتوضيح مدى تأثير مركبات البروبيوتيك على صحة العظام.