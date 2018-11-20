شكرا لقرائتكم خبر عن الاستيقاظ قبل السادسة صباحا يجعلك أكثر صحة وسعادة والان مع التفاصيل

كشفت دراسة أسترالية عن أن الأشخاص الذين يستيقظون قبل السادسة صباحًا هم أكثر صحة وسعادة وأكثر احتمالًا لتمتعهم بعلاقة شخصية مستقرة.

ونقلت صحيفة صن البريطانية عن الدراسة التي أعدتها مجلة أبحاث الطب النفسي الأسترالية أن الأشخاص الذين ينامون مبكرا ويستيقظون في السادسة صباحاً أو قبل ذلك هم أقل عرضة بنسبة ٢٥% للمعاناة من الاكتئاب مقارنة بمن يفضلون النوم متأخرا.

وأكد الباحثون أنه يمكن إعادة ضبط ساعة الجسم ليعتاد على روتين جديد أفضل لأنه سيعود إلى إيقاع بدائي أكثر طبيعية، مثل الكثير مما كانت عليه الحياة قبل اختراع المصباح الكهربائي. وأوضحوا أنه في تلك الأوقات الماضية كان الناس ينامون عندما يأتي الظلام ليلا بعد يوم من النشاط البدني المكثف.

ومع ذلك كشف الباحثون عن أن الاستيقاظ مبكرا أو الحصول على هذا الوقت الإضافي في الصباح لا ينبغي أن يترمز على الإسراع في الذهاب للعمل مبكرًا، أو تجميع قائمة طويلة بالمهام ونصحوا بضرورة جعله وقتا خاصا لراحة البال مثل تناول فنجان من القهوة ببطء أو قراءة المجلات أو أي شيء لا يتعلق "بالنتائج" أو "الإنجازات" سريعة الإيقاع.

وأضافوا أن الاستيقاظ المبكر يغير مزاجك على مدار اليوم ويحسنه لأن رؤية الشمس لفترة طويلة يجعلنا أقل عرضة للتوتر لأننا نمتلك وقتًا أكثر. وأوصوا بالبدء بالحصول على ٣٠ دقيقة قبل الموعد المعتاد كل يوم للقيام بشيء والتخلص من القهوة لمدة ٦ ساعات قبل النوم، وحظر الأجهزة التكنولوجية من غرفة النوم والذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في الوقت نفسه كل يوم.