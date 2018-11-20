شكرا لقرائتكم خبر عن مجهول يشتري فستان زفاف الممثلة الأمريكية شارون تايت بـ56 ألف دولار والان مع التفاصيل

تمكن مشترٍ مجهول من شراء قطعة تذكارية سينمائية معروضة في مزاد مقابل 65250 دولاراً، عبارة عن فستان زفاف الممثلة الأمريكية شارون تايت.

كان الفستان ذو اللون العاجي يمثل ذروة الموضة خلال عام 1968، عندما ارتدته تايت في زفافها على المخرج رومان بولانسكي في لندن، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

تايت، التي كانت بعمر 24 عاماً حينها، كانت تعرف بأنها واحدة من أكثر الممثلات الواعدات في العالم بعد أدائها في فيلم "فالي أوف ذا دولز" عام 1967، الذي يُصنف الآن ضمن فئة الكلاسيكيات.

لكن بعد 18 شهراً من زواجها، لقيت تايت مصرعها على يد أحد أعتى المجرمين في تاريخ الولايات المتحدة، حيث اقتحم 4 أفراد من أعضاء جماعة "العائلة مانسون فاميلي" التي أسسها المجرم الأمريكي تشارلز مانسون، واقتحموا منزل تايت وبولانسكي في مدينة بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس، وقتلوها و4 من أصدقائها، في الوقت التي كانت أوشكت على وضع مولودها الأول، وكان عمرها 26 عاماً.





وفيما بعد، أُدين مانسون، العقل المدبر لعملية القتل، بـ7 جرائم قتل من الدرجة الأولى وحُكم عليه بالإعدام، لكن تم تعديل العقوبة في النهاية لتصبح السجن مدى الحياة.

وأوضحت دارين جوليان، رئيسة دار مزادات جوليان، أن هذه القطعة من ممتلكات شارون تايت كانت الأكثر طلباً في تاريخ الدار، مشيرة إلى أن فستان زفافها كان أكثر القطع المطلوبة خلال المزاد.



أما قصة وفاة تايت سيرويها الفيلم المرتقب للمخرج والمنتج الأمريكي كوينتن تارانتينو، تحت عنوان "حدث ذات مرة في هوليوود".