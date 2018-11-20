شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تختتم مشاركتها في معرض برشلونة للمدن الذكية والان مع التفاصيل

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي مرفوقة بوفد حكومي رفيع المستوى في فعاليات معرض المدن الذكية التي اختتمت فعالياته، الأحد، ببرشلونة الإسبانية.

واستعرضت شرطة دبي في معرض برشلونة الذي يعتبر مرجعًا عالميًا، أبرز خدماتها الأمنية الذكية التي أسهمت في تحول دبي إلى مدينة ذكية، ويأتي على رأس تلك الخدمات المقدمة مركز الشرطة الذكي "SPS" والذي يمثل نقلة حقيقة وتحول كامل في مفهوم تقديم الخدمات الشرطية.

وقال المقدم حسين بن غليضة في شرطة دبي لـ"العين الإخبارية"، إن مركز الشرطة الذكي "SPS" ينسجم مع التوجهات الحكومية والتطورات العالمية في مجال التكنولوجيا، إذ أنه أول مركز شرطة ذكي في العالم يعمل دون تدخل بشري وحاصل على شهادة جينيس.

وأضاف أن المركز يوفر خدمات جنائية ومرورية ومجتمعية لجميع فئات المجتمع "أسرية وتجارية وعمالية"، ويتيح كذلك للمتعامل الحصول على خدماته ذاتيًا على مدار الساعة مع قابلية الدفع النقدي أو باستخدام بطاقات الائتمان، حيث تم ابتكاره خصيصًا لإسعاد المجتمع والسعي لجعل دبي المدينة الأكثر أمنًا وسلامة بخدمات ذكية مبتكرة.





وقدمت شرطة دبي في معرض برشلونة الدولي، مركبتها الأمنية "غياث" الفائقة في أنظمتها الذكية، والتي تعد من أهم الدوريات العاملة في مجال الأمن وتتبع الجريمة، والمصنعة خصيصًا للجهات الشرطية ومدعمة بأنظمة الذكاء الاصطناعي والتكامل الشامل مع غرف العمليات والوحدات الشرطية الميدانية والمتنقلة.

وتمتاز هذه المركبة الأمنية المتطورة جدًا بتصميمها الرائع وقوة وصلابة ومتانة هيكلها، إلى جانب دمج جميع الإضاءات الشرطية وكاميرات وأنظمة المراقبة ضمن المركبة أيضًا.





وتمتلك "غياث" قدرة هائلة على قراءة بصمة الوجه، كما يمكنها التعرف على المركبات المطلوبة، إضافة إلى امتلاكها نظامًا فائقًا في الاتصال والبث المباشر مع غرفة عمليات القيادة.



وتنفرد بعرض عدة أنظمة أمنية ذكية في 10 شاشات تضيء في قمرة القيادة بالمركبة في آن واحد، كما توفر المركبة قواعد خاصة بالمعدات الشرطية من ضمنها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، كما يمكن للدورية الأمنية "غياث" أداء بعض العمليات المرورية كتحرير المخالفات المرورية وتخطيط الحوادث المرورية.