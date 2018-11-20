شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة اللبنانية نجوى كرم تحيي حفلا بالسويد 15 ديسمبر والان مع التفاصيل

كشفت المطربة اللبنانية نجوى كرم، عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام"، قيامها بإحياء حفل غنائي على الواجهة البحرية بستوكهولم عاصمة السويد، يوم 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ونشرت صورة لملصق الحفل.

وتقدم نجوى كرم في الحفل باقة من أجمل أغانيها، منها: "حبيبي مين، ياهو، الدنيي اتحديت، أه من الغرام، قمر، خربيتك، وشو هالليالي".

وكان آخر أعمال الفنانة اللبنانية، أغنية "ياهو" التي طرحتها عبر تطبيق أنغامي، كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقي.