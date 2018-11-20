شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس جراي رئيسا للجنة تحكيم الدورة الـ17 لمهرجان مراكش السينمائي والان مع التفاصيل

أعلن مهرجان مراكش السينمائي في دورته الـ17، والتي تقام خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 8 ديسمبر المقبل، أسماء لجنة تحكيم المهرجان، ويترأس اللجنة المخرج الأمريكي جراي جيمس.

وقال جراي إن "مهرجان الفيلم بمراكش ملتقى فريد من نوعه، حيث لغة السينما تجمع الناس من جميع أنحاء العالم، إنه لشرف عظيم لي أن يقع الاختيار على شخصي لرئاسة لجنة التحكيم، وأن أجدد الوصل للمرة الثالثة بهذا المهرجان الكبير".

وتضم اللجنة عدداً متنوعاً من الجنسيات المختلفة، حيث تضم اللجنة النجمة الأمريكية داكوتا جونسون والمخرجة والمصورة المغربية تال حديد.

كما تضم لجنة تحكيم المهرجان المخرجة البريطانية إليانا دوكروز والممثل الألماني دانييل بروهل والمخرجة اللبنانية حاجي توما جوانا والمخرج الفرنسي لوران كانتي والممثلة الهندية إليانا دوكروز والمخرج وكاتب السيناريو المكسيكي ميشيل فرانكو.

وتمنح الدورة الـ17 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش النجمة الذهبية لـ"جيلالي فرحاتي" إلى جانب كل من روبرت دي نيرو وروبين رايت وانييس فاردا.

كما تشهد هذه الدورة عرض 14 فيلماً في المسابقة الرسمية، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 80 فيلماً من 29 بلداً، موزعة على عدة مسابقات، وتشمل عرض أفلام أوروبية من ألمانيا، والنمسا، وبلغاريا، وصربيا، و3 أفلام من أمريكا اللاتينية، والأرجنتين، والمكسيك، وفيلم واحد من الولايات المتحدة، وفيلمان من الصين واليابان، و4 أفلام من منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، من مصر، والمغرب، وتونس، والسودان.

ومن بين الأفلام الـ 14 المتنافسة في المسابقة الرسمية، 6 أخرجتها نساء، كما سيتم عرض 6 أفلام تنتمي الى "سينما المؤلف" في إطار السهرات المسائية للمهرجان.





ويفتتح المهرجان بفيلم "على باب الخلود"، وهو فيلم سيرة ذاتية عن حياة وأعمال الرسام الهولندي الشهير فانسنت فان جوخ، من إخراج جوليان شنابل.

ويلعب دور البطولة الممثل الأمريكي ويليام دافو، إلى جانب روبرت فرند وإيمانويل سينجر ونيلز أريستروب.

ويركز الفيلم على المرحلة الأخيرة من حياة فان جوخ، إثر لقائه مع جوجان وذهابه إلى آرل، وبحسب شهادات في ذلك العصر فإن فان جوخ قطع أذنه إثر شجار مع الرسام الفرنسي.