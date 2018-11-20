شكرا لقرائتكم خبر عن 9 وزارات وجهات حكومية تدرس ضم العرضيات والقنفذة إلى منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الباحة:

قال مصدر في إمارة منطقة الباحة، إن هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء تدرس معاملة خاصة بطلب ضم محافظتي العرضيات والقنفذة والمراكز التابعة لهما إلى إمارة منطقة الباحة.

وأوضح المصدر، أن مجلس الوزارة أوكل لهيئة الخبراء بالتعاون مع مندوبين من عدة جهات حكومية، دراسة معاملة نقل محافظتي العرضيات والقنفذة من إمارة منطقة مكة المكرمة وجعلهما تتبعان إلى منطقة الباحة، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.

وأشار إلى أن الجهات الحكومية التي تدرس المعاملة تتمثل في وزارات الداخلية والمالية والصحة والاقتصاد والتخطيط والعمل والتنمية الاجتماعية، إلى جانب التجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية والنقل ورئاسة أمن الدولة، مبيناً أن تلك الجهات عقدت اجتماعها الأول أمس (الإثنين) بقصر اليمامة في الرياض.