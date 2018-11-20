«الوضع الآمن» لحل مشكلات التباطؤ في «أندرويد»

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قد يضطر المستخدم إلى إعادة هاتف أندرويد إلى إعدادات المصنع في حالة تباطؤ الجهاز أو تعطله أو حدوث مشكلة في وظيفة الهاتف أو تقنية البلوتوث، إلا أن هذه الطريقة تتطلب الكثير من أعمال التهيئة والإعداد على الهاتف بعد ذلك.

وفي مثل هذه المواقف ينصح الخبراء ببدء تشغيل هاتف أندرويد في الوضع الآمن، بحيث تقتصر عملية التشغيل على التطبيقات، التي تم تثبيتها على الجهاز مسبقا عند الشراء.

ولكي يتمكن المستخدم من تشغيل الهاتف في الوضع الآمن، فإنه يتعين عليه الضغط على زر التشغيل والإيقاف، مع استمرار الضغط على زر خفض شدة الصوت، إلى أن يتم تشغيل الهاتف في الوضع الآمن، وتظهر رسالة بهذا المضمون على الحافة السفلية من الشاشة.

وفي حالة عمل جميع التطبيقات بدون مشاكل في الوضع الآمن، فقد يكون التطبيق، الذي تم تثبيته أخيراً هو المسؤول عن تعطل الهاتف الذكي، وبعد ذلك يتم تشغيل الهاتف كالمعتاد والبحث عن التطبيقات وإزالتها من الهاتف، ومن الأفضل أن يتم إزالة تطبيق وراء تطبيق بدءا من آخر تطبيق تم تثبيته على الهاتف.