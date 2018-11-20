مذكرة تفاهم بين "دبي للأمن الإلكتروني" و"المعهد البريطاني للمعايير"

وقع مركز دبي للأمن الإلكتروني مذكرة تفاهم مع المعهد البريطاني للمعايير، للتعاون في مجال الأمن الإلكتروني، وذلك سعياً لتحقيق رؤية المركز بجعل مدينة دبي الأكثر أماناً إلكترونياً.

وقع المذكرة كل من عامر شرف، مدير إدارة التعاون ودعم الامتثال عن مركز دبي للأمن الإلكتروني، وثيونوز كوتزي، المدير الإداري والإقليمي عن المعهد البريطاني للمعايير.

وتناولت المذكرة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات عدة، منها المعايير الأمنية، وإصدار وتقييم أنظمة إدارة المعلومات، وتنفيذ سياسات أمن المعلومات، ومعالجة المخاطر المرتبطة بالاعتماد على التكنولوجيا المتطورة لتأمين البنى التحتية الرقمية.

تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني تهدف إلى تحقيق أربعة مبادئ استراتيجية هي: الامتثال للتشريعات، والتبادل الآمن للمعلومات، والتعاون مع المدن والجهات العالمية ذات العلاقة، وتقييم المخاطر.

وأكد عامر شرف حرص مركز دبي للأمن الإلكتروني على بناء الشراكات مع المدن المحلية والعالمية، وتبادل المعلومات لضمان ردع المخاطر المتجددة والمتغيرة في الفضاء الإلكتروني، ويسهم التعاون مع المعهد البريطاني للمعايير في تطبيق أفضل الممارسات في مجال الأمن الإلكتروني.

من جانبه، أعرب ثيونوز كوتزي عن سعادته بالتعاون مع المركز لدعم استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، مشيراً إلى أن من تداعيات النقلة النوعية في التكنولوجيا على التحول الرقمي، أنه يقدم آفاقا جديدة ابتكارية، وفرصا هائلة، ولكن أيضاً له مخاطر جديدة، موضحاً: "لذلك ندرك أهمية المركز كعنصر أساسي في ظل التحول الرقمي ودوره في تعزيز مدينة دبي كمدينة رائدة في الابتكار والسلامة والأمن".