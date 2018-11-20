‏علي محسن الأحمر والمقدشي وعلاقتهما بالإحداثيات المغلوطة لقوات التحالف

تداول ناشطون يمنيون منشورا يكشف تورط نائب رئيس الجمهورية، في مقتل العشرات والمئات من الشعب اليمني من خلال إعطاء إحداثيات مغلوطة على أنها أهداف حوثية.

وقال المنشور الذي رصده 'الخليج 365' - ولم يتسنَّ لنا متابعينا التأكد من صحته رغم تأكيد الناشطين أن صحته أقرب من تكذيبه - إن الطيار الاماراتي الذي كان في مهمة قصف اهداف حوثية كشف حقائق صادمة للتحالف العربي بعد ان كاد يفرغ صواريخ طائرته صوب كتيبة من قوات التحالف والوية العمالقة.

وأضاف، أن القصة التي كشفها البلوشي بدأت من غرفة عمليات مشتركة تشرف عليها الشرعية لتحديد الاحداثيات بالحديدة.

وتابع، أن هذه الغرفة يخترقها علي محسن الاحمر بعناصر عسكرية تابعة له وهو يوجههم باعطاء احداثيات خاطئة بين الفينة والاخرى لتوريط الطيران الاماراتي بقصف مدنيين او قصف قوات العمالقة.

مؤكدا، أن ذلك قد حدث من قبل في عملية خاطئة للطيران، حيث أوشك على قصف قوة سودانية كان سيذهب ضحيتها العشرات من الجنود السودانيين.

ولفت المنشور، إلى أن الاحداثيات التي اصدرتها الاسبوع الماضي غرفة العمليات الشرعية حددت احداثيات كانت ستكون كارثة حقيقية إجرامية بناء على احداثيات خاطئة بذلها علي علي محسن الاحمر والمقدشي .

وأشار إلى أن الطيار البلوشي بعد أن صدرت اليه الاحداثيات بالقصف حسب احداثيات غرفة عمليات الشرعية رفض الامر ورفض تنفيذ ضربة جوية ولو ولو انه نفذها لكانت حدثت كارثة في صفوف قوات التحالف والوية العمالقة، فما كان من الطيار بعد ان شك بالاحداثيات الا ان قام بالهبوط بطائرته لأدنى مستوى وتعريض حياته للخطر للتأكد من الهدف وكانت المفاجئة، أن الطيار اكتشف ان الهدف المحدد هو قوات تابعة للتحالف وقوات جنوبيه من الوية العمالقة، فما كان منه الا ان افرغ صواريخه بالبحر وعاد بطائرته الى قاعدتها.

وأوضح المنشور، أن الطيار الإماراتي كشف الامر لقوات التحالف التي تأكدت من التفاصيل فاكتشف الحقيقة المذهلة.

وجاء في المنشور أن ولي عهد ابوظبي قام بتكريم الملازم/1 طيار مرشد البلوشي)، بطولته وحنكته بوسام الشجاعة من الدرجة الأولى وذلك لذكائه وعدم وقوعه بالخطأ الذي رسم بدقة من قبل غرفة عمليات الشرعية التي تلقت توجيهاتها من الاحمر والمقدشي بتحديد الاهداف الخاطئة.

وعلق الناشطون على الحادثة بالقول، الخائن يبقى خائن ولكن خطأ غرفة عمليات السعودية جعلها تثق باحداثيات الخونة التي يرسلها الاحمر والمقدشي.

مضيفين بالقول، أنه وبناء على ذلك قررت الامارات رفض تلقيها اي احداثيات من غرف عمليات الشرعية، وتم اصدار قرار بقطع التواصل مع كل غرف عمليات الشرعية خاصة ما يتعلق بالاحداثيات وتحركات الحوثيين.