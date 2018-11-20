عاجل.. ساعات تفصل وصول إعصار مداري جديد للأراضي اليمنية

يواصل إعصار (جاجا)، الاقتراب من السواحل اليمنية، بعد وصوله، إلى جنوب شرق بحر العرب.

وقال مصدر ملاحي بمطار عدن الدولي إن إعصار (جاجا) بات يبعد عن جزيرة سقطرى بحوالي 1170كيلومتر، وهو يتجه حالياً غرباً، ليضرب الجزيرة خلال الساعات القادمة.

وأشار إلى أن (جاجا) بدأ في فقدان قوته، التي تراجعت تدريجياً، ليتحول إلى منخفض جوي خلال ال12 ساعة القادمة.

و(جاجا) هو الظاهرة المناخية الثالثة التي تضرب سواحل المحيط الهندي وبحر العرب، بما فيها الشواطئ اليمنية، خلال الستة الأشهر الأخيرة.

وكان إعصار (مكونو) والعاصفة المدارية (لبان)، قد وصلتا إلى السواحل اليمنية خلال شهري مايو وأكتوبر الماضيين وخلف اضرار مادية وبشرية كبيرة .