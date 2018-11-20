اصابات باطلاق نار وسط شيكاغو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

أصيب عدد من الأشخاص بجروح. أحدهم شرطي “بحالة حرجة”، في إطلاق نار وقع الإثنين في محيط مستشفى في شيكاغو، بحسب ما أعلنت شرطة المدينة الواقعة في شمال الولايات المتحدة والتي دعت السكان إلى توخي الحيطة والحذر.

وقال أنطوني غوغليلمي المتحدث باسم الشرطة في تغريدة على تويتر إنه “حصل إطلاق نار في محيط مستشفى ميرسي، تجنبوا هذه المنطقة”، مضيفا أن هناك “العديد من الضحايا” أحدهم “شرطي حالته حرجة لكنه يتلقى رعاية طبية ممتازة”.

وأكد المتحدث أن “عناصر الشرطة بصدد إجراء عملية تفتيش منهجية للمستشفى. لقد أصيب مطلق نار واحد محتمل على الأقل”.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام محلية بأن إدارة المستشفى عمدت إلى إخلاء المرضى وقد خرج بعضهم على كراس نقالة. ونشرت الشرطة تعزيزات كبيرة حول هذا المستشفى الجامعي.