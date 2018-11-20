المولد النبوى الشريف حمل بشارات عفو ملكى لسجناء مغاربة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365
أصدر الملك المغربي الملك محمد السادس يوم الاثنين أمرا بالعفو على 792 شخصا منهم معتقلون ومنهم في حالة سراح.
وأصدرت وزارة العدل المغربية بيانا قالت فيه إنه الملك وبمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لسنة 1440 هجرية، أمر بالعفو على مجموعة من الأشخاص وعددهم 792 شخصا.
وأفادت الوزارة بأن المستفيدين من العفو الملكي والموجودين في حالة اعتقال عددهم 576 سجينا موزعين على النحو التالي:
العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة: 03 سجناء
التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 563 سجينا
تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 09 سجناء
تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة: 01 سجين واحد
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