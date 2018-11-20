شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار بيع وشراء العملات لهذا اليوم والان مع التفاصيل

ننشر لكم متابعينا أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، لهذا اليوم.. وهي كالتالي: أسعار الشراء السعودي: 160 الدولار : 600 الاماراتي : 161 أسعار البيع السعودي : 170 الدولار : 650 الاماراتي : 172 وللعلم أن الأسعار غير ثابته وقابلة للتغيير في أي لحضة، وتختلف من شركة لأخرى.

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