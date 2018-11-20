شكرا لقرائتكم خبر عن هل تمنع الإصابة بفيروس «C» إتمام الزواج؟.. «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت وزارة الصحة أن الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي “فيروس سي”، لا يمنع إتمام الزواج. وطالبت الوزارة كل مصاب بالمرض ويرغب بالزواج بحجز موعد للفحص والعلاج، أو الذهاب فوراً لأحد المستشفيات أو المراكز الصحية.

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