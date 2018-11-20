تدشين مرسى الصيد بالخوخة بعد تأهيله بدعم إماراتي

دشن محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر، الإثنين، مرسى الصيد بمنطقة قطابا بمديرية الخوخة بعد تأهيله بدعم من هيئة الهلال الأحمر الاماراتي.

وعقب التدشين، أشاد محافظ الحديدة، بالدعم الذي يقدمه الهلال الاحمر الاماراتي من اجل إعادة تطبيع الحياة وتنشيط مختلف الأعمال والمهن التي تساعد المواطنين على تحسين مستوى معيشتهم من خلال عودة النشاط السمكي الذي توقف بسبب تدمير مليشيات الحوثي للمنشآت السمكية على امتداد الساحل الغربي.

وأكد ان هذه المشاريع تأتي في اطار الخطة الطارئة التي أعدتها السلطة المحلية بمحافظة الحديدة.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قد أعلنت عن تنفيذ سلسلة مشاريع بتكلفة تزيد عن مائة مليون درهم إماراتي في مناطق الساحل الغربي بعد تحريرها من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

من جانبه أوضح مدير العمليات الإنسانية سعيد الكعبي أن المشروع سيخدم أكثر من 600 صياد من أبناء منطقة قطابا، وسيسهم في تحسين الوضع المعيشي للصيادين وأسرهم وبقية سكان مناطق الساحل الغربي الذين يعتمدون بدرجة رئيسية على مهنة الصيد .

وأضاف "ان المشاريع التي يجري تنفيذها، في المجال السمكي تتضمن توفير 3700 معدة صيد لتمكين الصيادين من زيادة إنتاجهم بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع أسواق للأسماك، ومكاتب إدارية لإدارة الأسواق مزودة بالطاقة الشمسية".