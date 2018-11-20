دشن مدير عام مديرية المنصورة محمد عمر البري،، توزيع السلل الغذائية المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للنازحين والفقراء في المديرية.

وأثناء التدشين أوضح مدير عام المنصورة أن التوزيع يشمل 1500 حالة من النازحين والأشد فقراً، وأضاف أن النازحين المستفيدين هم من أبناء الحديدة الذين هربو من جحيم المليشيات الحوثية.

وقدّم البري، الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعب على دعمها السخي في المجال الإنساني خاصة والمجالات المختلفة التي من خلالها يتم النهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطنين للتخفيف من معاناتهم بسبب ماخلفته الحرب من أضرار إنسانية ومعيشية ومادية.

بدورها، ثمّنت مديرة مكتب مدير المنصورة منى العولقي، دعم الهلال الأحمر الإماراتي للنازحين والفقراء وذوي الإحتياجات الخاصة وكل شرائح المجتمع.. راجية منهم استمرار العطاء.

عدن.. الهلال الأحمر الإماراتي يوزع سلل غذائية للنازحين بالمنصورة

دشن مدير عام مديرية المنصورة محمد عمر البري،، توزيع السلل الغذائية المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للنازحين والفقراء في المديرية.

وأثناء التدشين أوضح مدير عام المنصورة أن التوزيع يشمل 1500 حالة من النازحين والأشد فقراً، وأضاف أن النازحين المستفيدين هم من أبناء الحديدة الذين هربو من جحيم المليشيات الحوثية.

وقدّم البري، الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعب على دعمها السخي في المجال الإنساني خاصة والمجالات المختلفة التي من خلالها يتم النهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطنين للتخفيف من معاناتهم بسبب ماخلفته الحرب من أضرار إنسانية ومعيشية ومادية.

بدورها، ثمّنت مديرة مكتب مدير المنصورة منى العولقي، دعم الهلال الأحمر الإماراتي للنازحين والفقراء وذوي الإحتياجات الخاصة وكل شرائح المجتمع.. راجية منهم استمرار العطاء.