الهلال الإماراتي يوزع 500 سلة غذائية للنازحين بمديرية الخوخة

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، الاثنين نحو 500 سلةٍ غذائية مستهدفةً النازحين والمجتمع المضيف بقريتي الكداح السفلى والعليا بمديرية الخوخة جنوبي الحديدة.

ويأتي ذلك استكمالا للجهود الإنسانية المبذولة من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية للتخفيف من معاناة المواطنين الذين أثقلتهم ظروف المعيشة الصعبة والتدهور الاقتصادي.

المستفيدون من أبناء قريتي الكداح السفلى والعليا بالمديرية، عبروا عن شكرهم وامتنانهم للجهود التي يبذلها الأشقاء في دولة الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر، في المناطق التي تحررت من عبث الميليشيات الحوثية بالساحل الغربي.