رئيس بيرو السابق يطلب حق اللجوء لأوروجواي

قالت وزارة الخارجية في بيرو إن الرئيس السابق آلان جارسيا دخل سفارة أوروجواي وطلب منحه حق اللجوء، وذلك بعد ساعات من منعه من مغادرة البلاد أثناء التحقيق معه بشأن قضايا فساد.

وذكر بيان للوزارة أن جارسيا دخل السفارة ومنزل سفير أوروجواي في أحد أحياء العاصمة ليما ليل السبت، وطلب حق اللجوء.. وأضاف البيان أن جارسيا "طلب اللجوء من ذلك البلد طبقا لبنود معاهدة اللجوء الدبلوماسي لسنة 1954 الموقعة عليها بيرو وأوروجواي، وأنه يتعين على حكومة أوروجواي تقييم هذا الطلب".

وجاء طلب جارسيا منحه حق اللجوء بعد ساعات من إصدار قاض حكما يوم السبت بمنع الرئيس السابق من مغادرة البلاد لمدة 18 شهرا أثناء التحقيق معه فيما يتعلق برشى قيل أنه تقاضاها خلال قيام شركة أودبريشت البرازيلية ببناء قطار كهربائي في ليما.

وكان جارسيا قد تولى رئاسة بيرو مرتين من عام 1985 حتى عام 1990 ومن عام 2006 حتى عام 2011.

وهذه ثاني مرة يسعى فيها جارسيا (69 عاما) للحصول على حق اللجوء لبلد بأمريكا الجنوبية أثناء مواجهة اتهامات بالفساد.. وفي عام 1992 طلب جارسيا حق اللجوء في سفارة كولومبيا في ليما أثناء التحقيق معه بشأن قضايا فساد وتحقيق ثراء بشكل غير قانوني خلال أول فترتي رئاسته.