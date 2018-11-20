أمير سعودي يكشف عن مفاجآة مثيرة للجدل بقضية خاشقحي

كشف عبدالرحمن بن مساعد، الأمير السعودي، النقاب عن مفاجآة بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقحي. وقال في تغريدة عبر “تويتر”: بداهةً مادام هناك تسجيلات أن هناك تنصت من الأتراك على القنصلية مذ علموا بنية خاشقجي الذهاب لها وبالتالي هم يعلمون تمامًا ما دار في القنصلية قبل مجيء جمال حتى قتله ، ومن يوم 2 اكتوبر حتى الآن قام الأتراك بتسريب ماجاء في التسجيلات بالتقسيط الممل للجزيرة وغيرها”.

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