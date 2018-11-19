شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يهدم كرفانا ويعتقل مواطنة فلسطينية بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الإثنين، مسكنا متنقلا "كرفان" يعود للمواطن الفلسطينى على مطير فى قرية قلنديا شمال القدس.

وقالت مصادر فلسطينية فى القرية إن الكرفان قدمه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" للمواطن مطير، بعد أن هدم الاحتلال منزله يوم 20 يونيو الماضى بذريعة "البناء دون ترخيص".

وفى سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم مواطنة فلسطينية على حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، بدعوى محاولتها تنفيذ عملية.