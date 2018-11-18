بالفيديو.. شرط وحيد لتغيير الآيبان البنكي في #حساب_المواطن

صحيفة الخليج الالكترونية

أعاد حساب المواطن التذكير بطريقة وقواعد تغيير الآيبان البنكي لمستفيدي حساب المواطن.

ويشترط حساب المواطن لتغيير الآيبان أن يكون الرقم الجديد مرتبطًا باسم مقدم الطلب.

ونشر حساب المواطن مقطع فيديو يوضح طريقة تغيير الآيبان وكتب معلقًا عليه بالقول: بإمكانك تغيير الآيبان البنكي بشرط أن يكون مرتبطًا باسم مقدم الطلب، ويتم صرف الدعم في حال كنت مستحقًا على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد.

ويمكن تغيير الآيبان من خلال الخوات التالية:

الدخول على بوابة برنامج حساب المواطن من (هنا).

التوجه إلى صفحة تعبئة واستكمال الطلب.

انقر على بيانات الحساب البنكي.

قم بإدخال رقم الآيبان الجديد.

قم بحفظ المعلومات.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع يوم الأحد الماضي، الدعم المخصص للدورة الثانية عشرة للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.

ويستهدف برنامج حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن الشروط أيضًا للحصول على الدعم أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهراً الماضية.