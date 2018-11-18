قائمة بأسماء سفراء السعودية الجدد

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE

ونقلت صحيفة "عكاظ" قائمة بأسماء السفراء الجدد، ضمت كل من " السفير المعين لدى مملكة المغرب الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري، والسفير المعين لدى نيوزيلندا عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني، والسفير المعين لدى جمهورية أذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير، والسفير المعين لدى جمهورية البيرو وليد بن عبدالله مقيم، والسفير المعين لدى جمهورية غينيا الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله، والسفير المعين لدى جمهورية لبنان وليد بن عبد الله بخاري، والسفير المعين لدى سلطنة بروناي عماد بن عبدالعزيز المهنا، والسفير المعين لدى جمهورية نيبال الدكتور مساعد بن سليمان المرواني، والسفير المعين لدى جمهورية الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، والسفير المعين لدى دولة أريتريا صقر بن سليمان القرشي، والسفير المعين لدى جمهورية الجابون عبدالرحمن بن سالم الدهاس.

وحضر أداء القسم، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.