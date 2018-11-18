انطلاق القمة الأفريقية الاستثنائية وإصلاح الاتحاد يتصدر المباحثات

انطلقت أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية على مستوى الرؤساء، السبت، في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد القاري الذي يضم 55 عضوا.





وتبحث قمة الرؤساء الأفارقة التي تستمر ليومين إصلاح مجلس السلم والأمن الأفريقي والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، ولجنة المندوبين الدائمين والمجموعات الاقتصادية في القارة، بجانب عملية تمويل الاتحاد الأفريقي وزيادة مشاركة الشباب والمرأة.

وستفرض التحولات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي من عودة للعلاقات بين إثيوبيا وإريتريا والتكامل الذي تسعى إليه دول القرن الأفريقي نفسها على أعمال القمة.





كما تناقش القمة إعادة هيكلة مفوضيات الاتحاد الثماني وتقليص اللجان والاستقلال المالي، إلى جانب زيادة مشاركة الشباب بنسبة 35% والمرأة 50%، والتوصل إلى توافق بشأن اعتماد بروتوكول حرية التنقل في القارة.

ويترقب خلال هذه القمة مناقشة المقترحات التي قدمها الرئيس الرواندي حول الإصلاح الإداري، إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي وعملية اختيار كبار مسؤوليه، فضلا عن الإصلاحات اﻹدارية والمالية، ومراجعة القانون التأسيسي لبعض وكالات الاتحاد.





وتسعى دول القارة الأفريقية إلى إجراء عملية إصلاحات هيكلية حاسمة للكيان القاري بما يلبي تطلعات الشعوب الأفريقية.