علماء يتوصلون لطريقة تحافظ على إنزيم يكافح الشيخوخة

نجح علماء سويسريون في التوصل إلى طريقة تحافظ على إنزيم "ناد+" في الجسم، المسؤول عن مكافحة الشيخوخة، ومن ثم حماية الكلى والكبد من التدهور.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن جامعة لوزان السويسرية، قولها إن "مخزوننا من هذه الجزيئات المهمة التي تكافح الشيخوخة يتراجع مع الوقت، لكن العلماء توصلوا لطريقة تجدد هذا المخزون، من خلال سد الطريق أمام مركب منافس يسمى (إيه سي إم إس دي)".

وذكرت الدراسة أن "المركب المنافس يوجد غالبا في الكبد والكلى من الثدييات، ويعتقد أنه يشارك في تطوير أمراض هذين العضوين المهمين"، واكتشف العلماء أن تعزيز مستويات الجزيئات المضادة للشيخوخة بهذه الطرق الطبيعية قد يحمي الكبد والكلى أيضا.

وأشارت إلى أن وظيفة جسم الإنسان تتطلب إنزيم "ناد+" ليعمل بشكل صحيح، إذ حُدد لأول مرة في أوائل القرن العشرين، لكن عام ٢٠١٦ اكتشف العلماء أن الإنزيم قد يعالج مرض الزهايمر في الفئران، التي أجريت التجارب عليها.