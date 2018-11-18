أمراض القلب تهدد الأم وطفلها في حالة الإنجاب بعد سن الـ٣٥

حذرت دراسة كندية من أن النساء اللواتي أنجبن بعد سن ٣٥ عاماً أكثر عرضة هن وأطفالهن للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن معهد أبحاث صحة المرأة والطفل في جامعة ألبرتا، أن التجارب على الفئران لأمهات متقدمات في العمر ظهر لديها تشقق في الأوعية الدموية التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية.

وأوصت الدراسة بضرورة فحص صحة القلب والأوعية الدموية للأمهات الأكبر سناً، لوصف الأدوية الوقائية وتغيير نمط الحياة في أقرب فرصة ممكنة.

ونظر فريق العلماء في حالات 3 مجموعات من الفئران الإناث الأكبر سناً اللواتي أنجبن أو أجهضن أو لم يكن حوامل، واللواتي فقدن أطفالهم كان لديهن اتساع أقل في الأوعية، أو توسع الأوعية، التي يمكن أن تؤدي في الحالتين إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة مع أقرانهن الذين لا أطفال لهن.

كما شوهدت نفس الحالة في شرايين الأمعاء لدى اللواتي حظين بالذرية رغم تقدم عمرهن، كما وجد الأطباء اختلافات في المخاطر الصحية للجنسين، وأصيبت الفئران الذكور الصغيرة بضعف وظيفة بطانة الأوعية الدموية وعوامل الخطر القلبية المرتبطة بتدفق الدم المتقطع - ولكن ليس الإناث.