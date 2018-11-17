اندلاع حريق في مصفاة لتكرير #النفط في #موسكو

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الخليج - واس
قالت وزارة الطوارئ الروسية، إن طواقم الإطفاء أخمدت اليوم، حريقًا اندلع في مصفاة لتكرير النفط في موسكو.
وأضافت أن الحريق استمر لنحو ثلاث ساعات ونصف الساعة قبل أن يتمكن عمال الإطفاء من إخماده، وأنه لا توجد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.
وتقوم المصفاة بتكرير 9.4 مليون طن من النفط سنويًا وتملكها شركة “جازبروم” نفط الذراع النفطية لشركة “جازبروم” الحكومية.
وذكرت وسائل إعلام روسية أن الحريق اندلع في مكانين من بينهما وحدة التكسير التي تنتج الوقود. ولم تصدر شركة “جازبروم نفط” تعليقًا حتى الآن.
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