"رايتس ووتش" تدعو إلى تحقيق دولي في جريمة قتل خاشقجي

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كتبت سارة مورغان، في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أمس الخميس، أن "تحقيق الأمم المتحدة سيوفر الطريق الصحيح لضمان العدالة لجمال خاشقجي".
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
وأضافت مورغان: "إن مساعي تحقيق يقوده الأمين العام للأمم المتحدة، يمكن أن يكشف الحقائق والجناة المسؤولين عنها، ويتيح إمكانية معاقبتهم بالعقوبات المناسبة".
وبيّنت أن "التحقيق يمكن أن يضيف شرعية واستقلالية دولية للقضية، باعتباره تحقيقا موازيا للتحقيقات التي تقودها تركيا".
وشددت على ضرورة أن يبعث التحقيق في جريمة خاشقجي، رسالة واضحة حيال حماية الصحفيين، داعية خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، وأبنائه إلى اتخاذ خطوات جدية للكشف عن الحقائق.
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