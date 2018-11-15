دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة قوقل ستزود مساعدها الصوتي بإضافات تسمح بالقيام بعدة أوامر بنفس الوقت

وفقاً لموقع TechCrunch فإن شركة قوقل تعمل على تزويد مساعدها الصوتي بقدارت إضافية تعمل على تسهيل تلقي الأوامر من المستخدم وبالتالي تركز على القيام بمجموعة من الطلبات ضمن أمر صوتي واحد، وأيضاً إجراء تحسينات على خدمات البث والتواصل عبر الهاتف والمساعد الصوتي المنزلي قوقل هوم.

وبالحديث عن تنفيذ المساعد عدة طلبات ضمن أمر صوتي واحد أي يمكن للمستخدم بناء أمر صوتي خاص به سيحمل ضمنياً عدداً من الأحداث المرفقة التي يقوم المساعدة بالتحكم فيها تلقائياً، ولنجعل الأمر أكثر وضوحاً يمكن بناء أمر صوتي عند الذهاب للنوم بالقول “Hey Google، أنا ذاهب للنوم” بحيث تكون أجزاء المنزل الذكي الأخرى مرتبطة بقوقل هوم والذي بدوره سيقوم بإطفاء الضوء والتلفاز بالإضافة لاقفال الأبواب وغيرها من الإعدادات سبق وخصصها المستخدم مع أمر ابلاغه بالذهاب للنوم على سبيل المثال.

أما بخصوص التحديث المتعلق بخدمات البث سيمكن المستخدم بارسال رسالة صوتية للمساعد المنزلي وهو خارج البيت أو بعبارة أخرى من خلال مساعد قوقل الموجود على هاتفه، بالتالي سيرد عليه متلقى الرسالة الصوتية في المنزل وستصل للمرسل بهيئة رسالة صوتية أيضاُ مع وصف لفظي، ويمكن ذكر الرسالة بعد قول الجملة الافتتاحية “Hey Google, broadcast” بحيث سيكون الرد بطريقة مشابة بجملة “Hey Google, reply” في البداية والرد بشكل طبيعي.

بالإضافة لاحتواء مساعد قوقل على عدد أخر من الأوامر الصوتية المضافة كتمكين الوضع الصامت لجميع الهواتف في المنزل المرتبطة بقوقل هوم عبر حسابات الجيميل، وإمكانية التحكم بسرعة التشغيل والقراءة سواء من تسريع أو إبطاء عند السماع لخدمات البث عبر المساعد المنزلي.

التدوينة قوقل ستزود مساعدها الصوتي بإضافات تسمح بالقيام بعدة أوامر بنفس الوقت ظهرت أولاً على عالم التقنية.