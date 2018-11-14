المملكة تواجه سرعة انتشار السكري بين مواطنيها

صحيفة الخليج الالكترونية

سجلت المملكة 3 ملايين و852 ألف حالة من مرض السكري العام الماضي 2017، إذ وصل معدل انتشاره إلى 5 ,18% ضمن الفئة العمرية البالغة، لتضع المملكة ضمن الدول العشر الأولى عالمياً التي تواجه سرعة انتشار المرض بين مواطنيها، وذلك بحسب استطلاع للجمعية العلمية السعودية للسكري.

وذكر نائب رئيس الجمعية العلمية السعودية للسكري الدكتور سعود السفري، أن مرض السكري من النوع الثاني يمثل وباء، ليس فقط في السعودية، بل حول العالم أيضا؛ وعلى رغم الجهود المتزايدة، إلا أن مستويات الوعي ما زالت منخفضة، بل وتوجد فجوة ملحوظة حينما يتعلق الأمر بمرض السكري من النوع الثاني وخطورة أمراض القلب والأوعية الدموية المصاحبة له.