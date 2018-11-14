إعلان أسماء 22 مرشحة لوظائف نسائية بالعدل

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة العدل أسماء 22 مرشحة ممن تقدمن للمسابقة الوظيفية النسائية لوظائف (باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى) على المرتبة الثامنة. ودعت الوزارة المتقدمات اللاتي تم ترشيحهن إلى ضرورة الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية هنا، للاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح. وأكدت الوزارة على المتقدمات مراجعة فرع الوزارة في المنطقة التي تقدمن لها بطلب الوظيفة ومعهن بطاقة الترشيح لاستكمال مسوغات التعيين خلال مدة أسبوع ابتداءً من اليوم الأربعاء 6 ربيع الأول 1440 هـ، ومن لم تتقدم خلال هذه المدة فيعتبر ذلك عدولاً منها عن التعيين.

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