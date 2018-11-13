سلمان_للإغاثة يدشن المرحلة الثانية لمشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين في #مأرب

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صحيفة الخليج الالكترونية
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, الدورة الثانية من المرحلتين السابعة والثامنة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين في مدينة مأرب.
وسيخضع 27 طفلاً مجندا لبرنامج نفسي اجتماعي طيلة شهر كامل، يهدف إلى إعادتهم لحياتهم الطبيعية وتخليصهم من آثار التجنيد والانتهاكات التي تعرضوا لها وهم في جبهات القتال مع المليشيات الحوثية.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعمل على إعادة تأهيل الأطفال الناجين من المليشيات الحوثية, ضمن خطته التي تستهدف تأهيل 2000 طفل يمني، وعمل في الأشهر الماضية على تأهيل 268 طفلاً من محافظات يمنية مختلفة.
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