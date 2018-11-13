محمد بن زايد يبحث مع مستشار ترامب علاقات التعاون بين البلدين

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الإثنين، جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي.



وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبولتون ــ خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر الشاطئ ــ علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب، إضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع المسؤول الأمريكي الآراء بشأن عدد من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى الجهود الدولية والتنسيق المشترك لمواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية والسبل الكفيلة باجتثاث هذه الآفة وتجفيف منابعها، إضافة إلى تحقيق تطلعات شعوب المنطقة في البناء والتنمية والاستقرار.