مصدر دبلوماسي لـ"العين الإخبارية": جهود مصرية لاستعادة التهدئة في غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قذائف على قطاع غزة- أ. ف. ب

أعلن مصدر دبلوماسي، الإثنين، أن جهوداً مصرية مكثفة تجرى لاستعادة التهدئة في قطاع غزة، بعد استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات، جراء قصف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي لعدة أهداف في القطاع.

وكانت طائرات حربية ومدفعية إسرائيلية قصفت، مساء اليوم الإثنين، عدداً من الصواريخ أراضي زراعية وممتلكات للفلسطينيين في عدد من مدن قطاع غزة.

وذكرت مصادر أن طائرات استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخاً تحذيرياً على مبنى الكلية الجامعية في حي تل الهوا غرب مدينة غزة، وأوقع أضراراً في المكان.

كما قصف الطيران الحربي مواقع وأراضي زراعية وفارغة في مدينة غزة ووسط وشمال وجنوب القطاع، بعدد من الصواريخ والقذائف المدفعية.

من جهته، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، إطلاق عدة قذائف من قطاع غزة، في الوقت الذي دوت فيه صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفخاي أدرعي، في بيان، إنه "تم رصد إطلاق نحو ٨٠ قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وتم اعتراض عدد منها من قبل القبة الحديدية".

وأضاف أن "الاحتلال هاجم ٢٠ موقعاً في قطاع غزة تابعة لمنظمتي حماس والجهاد الإسلامي، من خلال طائرات ومروحيات حربية ودبابات، كما تم استهداف خلايا إطلاق القذائف الصاروخية".