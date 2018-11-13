موظفون يحصلون على علاوة "30 ألف يورو" بالخطأ

حظي موظفون في أحد مصانع الصلب البلجيكية ببداية سعيدة لعطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث وجدوا 30 ألف يورو إضافية في حساباتهم البنكية.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، كما توقع هؤلاء الموظفون، كانت هذه المبالغ الضخمة التي تم تحويلها عن طريق الخطأ إلى حساباتهم البنكية، مجرد خطأ كتابي حيث من المفترض أن تكون العلاوة التي يحصلون عليها 100 يورو فقط.

لكن تسرع بعض الموظفين واستخدموا المبالغ في سداد ديون أو في سهرات باذخة. والآن تطالب الشركة في مدينة شارلروا الصناعية ببلجيكا باسترداد أموالها.

ولا يتضح حتى الآن عدد الموظفين الذين حصلوا على هذه العلاوة الضخمة من أصل 230 موظف في مصنع الصلب Thy-Marcinelle، الذي يتقاضى فيه بعض العمال 1600 يورو في الشهر. لكن يقال إن مجموعة صغيرة فقط من الموظفين تعرضوا إلى هذا الخطأ.

وقال أحد الموظفين الذي تفاجئوا بهذا المبلغ في حسابهم: "صدمت عندما رأيت المبلغ في حسابي، لكن كان من الواضح أنه مجرد خطأ لذلك لم ألمس هذه النقود، أخذت راتبي فقط وتركت باقي المبلغ كما هو، المشكلة أنني أعرف موظفين قاموا بإنفاق جزء من المبلغ بالفعل".

وبموجب قانون العمل البلجيكي، يجب إعادة المبلغ المالي الذي تم سحبه عن طريق الخطأ كاملا، حتى إذا قام الشخص بسحبه بنية سليمة أو كان يعتقد أنه من حقه، لكن يمكن التفاوض على تأجيل في دفع هذا المبلغ بالنسبة للموظفين الذين قاموا بإنفاق جزء منه.