شكرا لقرائتكم خبر عن «واجهة المجاز» تتيح أطباقاً عالمية على إطلالة مائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم واجهة المجاز المائية، في الشارقة لزوارها مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي التي تمنحهم فرصة الاستمتاع بإطلالتها البانورامية على بحيرة خالد، وتناول أشهى الأطباق المحلية والعالمية.

ومع اقتراب أجواء الشتاء المنعشة في الإمارة الباسمة، يتوافد الزوار والسياح إلى واجهة المجاز المائية، لتناول أشهى وجبات الفطور والاستمتاع بالمرافق الترفيهية الفريدة والملائمة لجميع أفراد العائلة ولكل الأعمار، ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تقديم تجربة فريدة لمرتاديها.

تستقبل بعض المطاعم والمقاهي الزوار يومياً من 7 صباحاً حتى 12 ظهراً، وتقدم خيارات واسعة من الأطباق.

كانت هذه تفاصيل خبر «واجهة المجاز» تتيح أطباقاً عالمية على إطلالة مائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.