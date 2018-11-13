سلطان يبحث مع وفد جامعة كييل الألمانية التعاون في التخصصات الطبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



استقبل صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، وفداً من جامعة «كييل» الألمانية، ضم البروفيسور أوليرتش ستيفاني، عميد كلية الطب، والبروفيسور مايكل إيلرت، عميد الكلية السابق، في دارة الدكتور سلطان القاسمي، بالمدينة الجامعية.

ورحب سموّه، بالوفد الزائر، مؤكداً أهمية التعاون العلمي بين مؤسسات التعليم العالي في مختلف المجالات، ما يسهم في متابعة التطورات العلمية العالمية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى كل مؤسسة، ويرتقي بالمستويات المطلوبة لدى الأساتذة والطلبة والبحث العلمي والمجتمعات.

وبحث اللقاء، مجالات التعاون بين الجامعتين، في الحقول الطبية والصحية، بمختلف تخصصاتها في التعليم الطبي، والتدريب الإكلينيكي وبرامج تبادل الأساتذة وزيارات الطلبة، خاصة في المجالات الطبية التي شهدت تطورات كبيرة، ما يعود بالنفع على مجتمع كلية الطب في كلتا الجامعتين.

واطلع سموّه، خلال اللقاء، على أحدث البرامج التي aوبين الجامعات المختلفة، إلى جانب خبراتها الواسعة في المراكز الطبية المتخصصة التي تستخدم أحدث الأنظمة التكنولوجية، ما يعزز مجالات تقديم الخدمات الطبية إلى المرضى، وتعليم طلبة كليات الطب والعلوم الصحية وتدريبهم.

وقدم الوفد الألمان، شكره إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، على حسن الاستقبال، مثمنين جهوده الكبيرة في دعم مسيرة التعليم العالي في مختلف تخصصاته، والمجالات الطبية على وجه الخصوص، واهتمام سموّه ورعايته لمختلف أشكال التعاون لجامعة الشارقة، مع مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية في العالم، ما جعلها في مصاف الجامعات الرائدة والمرموقة.

حضر اللقاء محمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعلي المري رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي، والدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية، والدكتور راشد الليم، رئيس دائرة هيئة كهرباء ومياه الشارقة، والدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، وعدد من المسؤولين بالجامعة.

من جهة أخرى، شهد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة، ومركز «عبد السلام الدولي للفيزياء النظرية»، ومقره إيطاليا، في دارة الدكتور سلطان القاسمي، بالمدينة الجامعية.

وقع المذكرة الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، والدكتور فيرناندو كويفيدو، مدير المركز.

وتناولت المذكرة ضرورة التعاون العلمي الدولي، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين في كثير من البرامج، وتواصلهما، في الاهتمامات العلمية وتخصصاتها المختلفة.

ونصت على التعاون بينهما، على تنظيم برامج البحوث العلمية المشتركة، وتبادل الزيارات لأعضاء هيئتي التدريس، وتنظيم الأنشطة الأكاديمية، مثل الندوات العلمية والمؤتمرات والورش، حيث ستكون جامعة الشارقة، هي المقر العلمي الإقليمي المستضيف لكل أنشطة المركز، في آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشملت المذكرة، تفعيل البرامج المشتركة في التبادل الأكاديمي، في المساقات العلمية والدوريات والمعلومات، وكل أشكال التعاون التي تحقق الفوائد المرجوة بين الطرفين.

وستتوسع، بموجب المذكرة، مشاركات الجامعة العلمية في كل أنشطة المركز، بما فيها الأساتذة والطلبة، ما سيعزز قدرات أعضاء الهيئة التدريسية، ويطور مستويات الطلبة في البحوث المشتركة وغيرها.

حضر توقيع المذكرة، الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية، والدكتور راشد الليم، رئيس دائرة هيئة كهرباء ومياه الشارقة، ومحمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، ونواب مدير الجامعة وعدد من المسؤولين.